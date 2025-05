Le pagelle del Pampa: 5,5 a Conte, l’input di difendere nel finale lo dà lui

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha stilato le sue pagelle per Napoli-Genoa 2-2: "C’è molta delusione. 5,5 a Conte perché l’input di difendere nel finale lo dà lui. La scelta di Lobotka ti porta a perderlo, come Buongiorno, mancato ad esempio sul gol di Vazquez. I cambi poi non mi sono piaciuti, soprattutto togliere Raspadori per Billing. Cosa faceva Billing li sul gol? Gli hanno detto di abbassarsi lì sui difensori!”.