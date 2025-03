Foto Le pagelle del Pampa: 7 a Meret, voti più bassi per Rrahmani, Politano e Lobotka

Roberto 'Pampa' Sosa, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tele A con le sue pagelle per Venezia-Napoli 0-0. Migliore in campo per l'ex centravanti argentino Meret, 7, che con una parata all'ultimo minuto salva il Napoli, che aveva rischiato addirittura la beffa. Voti più bassi per Rrahmani, Lobotka e Politano, 5,5, il primo uscitio anche per infortunio nella ripresa e il secondo impreciso in attacco. 5 per Conte che non ha inciso con i cambi dalla panchina.

