Foto Le pagelle del Pampa: "È la vittoria di Conte! Do 9 a lui, Hojlund e un altro azzurro..."

vedi letture

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha dato il suo giudizio su Fiorentina-Napoli 1-3: "È la vittoria di Conte per me. Col Cagliari non mi era piaciuto e gli avevo dato 6, ora invece ha dato il giusto atteggiamento, abbiamo visto un calcio importante ed anche cambi per la gestione". Di seguito le pagella complete.