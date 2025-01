Le pagelle del Pampa: Spinazzola e JJ in contesto organizzato riescono a fare una buona partita

Ai microfoni di Tele A l'ex azzurro Roberto "Pampa" Sosa, ha stilato le pagelle agli azzurri per la vittoria contro la Fiorentina: "Sottolineo anche le prove di Spinazzola e Juan Jesus che in un contesto organizzato riescono a fare una buona partita, completando i loro compiti. In Coppa Italia erano stati criticati tutti ma giocavano in una linea tutta cambiata e non c’erano gli automatismi per giudicare i singoli".