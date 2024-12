Le pagelle di Chiariello: "9 a San Meret! Anguissa croce e delizia, il peggiore è Juan Jesus"

Nel corsi di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha dato i voti agli azzurri dopo la vittoria contro il Genoa: "I voti sono buoni per l'ennesima trasferta vinta dal Napoli. San Alex Meret prende nove! I tre punti sono nei suoi guantoni, che nel secondo tempo fa quattro parate importanti, almeno un paio straordinarie. La parata al 2' del secondo tempo in tuffo sulla sua sinistra con un allungamento, colpo di reni e cambio ulteriore di volo, fa una cosa straordinaria e toglie il pallone dalla porta. E' lui a blindare la vittoria: sul colpo di testa di Badelj toglie dall'angolino basso a destra una palla destinata al gol, sul di Balotelli quasi involontario ci arriva e la mette in angolo. A pochi minuti dalla fine blinda il risultato con un'altra parata meravigliosa per porta i tre punti al Napoli. Nove pieno indiscutibile, già sapete che vi vengo a prendere a casa ad uno ad uno e farete la mezz'ora di De Crescenzo!

Andiamo avanti, difensori: Di Lorenzo buona prestazione, Olivera buona prestazione, sei e mezzo entrambi. Nel primo tempo meglio che nel secondo, ma complessivamente i terzini hanno retto bene in entrambe le fasi. La coppia centrale: arriviamo al puntum dolens della situazione. Rrahmani benissimo parte che ci dà il gol alla vittoria poi alla fine sette ma la regia difensiva gli interventi difensivi per esempio su Vitinha quando salta. Di Lorenzo fa un errore, l’unico errore la sua partita si fa scavalcare alla fine il primo tempo. Rrahmani sta giocando una stagione favolosa, sette pieno. Juan Jesus, il problema è che uno che dalla linea dell'area di rigore alla linea di centrocampo tu lo vedi è bello a vedersi: bella corsa bei movimenti piedi educato che nella linea, sa fare bene la difesa di reparto. Il problema è l'area di rigore, lui non sa difendere! I tre principi del difendente, ce n'è uno che gli è sconosciuto. Quali sono i tre principi del difendente? Guardare la palla, difendere la porta e guardare l'avversario. Lui se lo perde sempre, nell'incertezza non attacca mai l'avversario e va addosso al portiere. Lo fece con Giroud in Champions League e l'ha rifatto oggi paro paro. Pinamonti prima fa un tiro a giro sul quale Meret fa quell'intervento straordinario in totale solitudine, ma sul gol dove sbaglia fortemente Anguissa che fa quando Jesus? Si schiaccia sul portiere invece di andare sulla linea di passaggio e andare a tamponare Pinamonti e questo il problema. Buongiorno questi errori non li farà mai! E' un problema quando si tratta di giocare come nel primo tempo con la linea difensiva alta con un Napoli in possesso palla aggressivo, bello, tonico e vibrante, la migliore partita del Napoli nel primo tempo quando Juan Jesus fa la sua parte, ma quando c'è da difendere è un problema grosso: 5 mezzo e peggiore in campo.

Andiamo al centrocampo. Anguissa è croce e delizia, tanto è vero che è quello che ha fatto incavolare più di tutti Conte. Nel primo tempo il migliore in campo 8 e mezzo pieno, nella ripresa sbaglia tutto. Su Vitinha con la sua fisicità si fa buttare per l'aria e se lo perde. A un certo punto perde una palla che gli dà Meret dove ha tutto il tempo per giocarla e lì il Genoa poteva fare gol, è un errore gravissimo, sanguinoso. Ma il secondo tempo scompare dal dal campo. Se il primo tempo è da 8 e mezzo, il secondo è da 4 e mezzo, complessivamente diventa 13, cioè 6 e mezzo, più mezzo voto in più per il gol che lo porta a sette. Lobotka, 6 e mezzo, perché nel primo tempo è da 7 e mezzo, nel secondo tempo cala ma comunque rimane sempre sui buoni livelli. McTominay, per la seconda volta consecutiva non benissimo, sei. Nel primo tempo fuori dagli schemi, fa solo legna. Nel secondo tempo prova ad inserirsi di più e cresce, ma complessivamente non sta incidendo come vorrebbe e forse il Napoli non lo serve sempre. Ogni volta che lui detta gli spazi dove può andare, c'è sempre una linea di ritardo nel dettargli il passaggio in profondità, a me non è piaciuto tantissimo.

Neres nel primo tempo devastante, colpi di tacco, uno contro uno, stop and go sull'avversario con cross pennellato per Anguissa. Primo tempo da nove, secondo tempo scompare e anzi la sostituzione forse anche tardiva, sette. Io non sono d'accordo su Kvara, a me è piaciuto come è entrato in gara, è scivolato nel momento del tiro ma ha fatto un paio azioni. A me non è dispiaciuto, 6 e mezzo. Simeone si è mosso con la consueta generosità e anche intelligenza, per cui prende sei e alla fine. Spinazzola dà anche lui il suo contributo, stavolta senza fare gli errori che ha fatto nell'ultima partita. Si prende sei anche lui. Lukaku sei.

Conte da sette, ha mostrato il miglior Napoli di stagione, le suoe dichiarazioni di fine partita sono tutte condivisibili. Le sostituzioni sono giuste, ma forse un po' tardive. La Penna non ha fatto disastri e già questa è una notizia, quindi sei per l'arbitro ci sta tutto".