Lecce, Baroni in conferenza: "Che impresa, noi squadra giovane e in costruzione"

Grande prova del Lecce al Maradona, con i pugliesi che impongono il pareggio ai padroni di casa. Queste le parole del tecnico Marco Baroni in conferenza stampa: "La nostra è una squadra giovane, i ragazzi sono stati davvero bravi a preparare questa gara. Ho fatto molti cambi per attingere a tutte le nostre risorse. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, nella ripresa ci siamo abbassati. Faccio i complimenti alla squadra".

Cosa ha detto a Colombo dopo il gol e sulla prova di Banda "Su Banda sapevamo che aveva delle qualità, ha forza e gamba ed è esuberante. In poco tempo tempo si è disciplinato molto. A Colombo ho voluto dare una chance perchè lo meritava. Ha grandi qualità e grandi prospettive, ci crediamo molto e dobbiamo impostarlo nel ruolo di prima punta. Gli avevo chiesto io di tirare il rigore, poi ha fatto un grandissimo gol"

Come si lavora integrando tanti nuovi arrivati? "È l'aspetto partecipativo che conta per me, con questo tipo di approccio si può fare bene in un campionato così difficile"