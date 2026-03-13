Lecce, Di Francesco esalta Hojlund: "È un Lukaku giovane: punta completa e decisiva"

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Di Francesco elogia Hojlund: "È un Lukaku più giovane, va arginato". Il tecnico del Lecce carica i suoi in vista della sfida al Maradona

Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa per presentare Napoli-Lecce, ed ha speso anche parole di elogio per l'attaccante avversario Rasmus Hojlund. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli ha cambiato un po’ pelle durante questa stagione anche nel modo di giocare, anche nella struttura tattica, però credo che ti creano quelle difficoltà con questi due trequarti tra le linee, molto bravi a muoversi, ad allungare la linea difensiva. Poi hanno un giocatore che, dal mio punto di vista è un po’ un Lukaku più giovane, anche più potente quando attacca la profondità, ed è Højlund, che fa la differenza da questo punto di vista, perché è bravissimo sia ad allungare la squadra ma anche a venire incontro e farla giocare.

È un attaccante completo, per questo motivo dovremmo cercare di arginarlo il più possibile per poter togliere tante fonti di gioco, specialmente nella costruzione iniziale, al Napoli. Le motivazioni per questa partita vengono da sole: come si fa a non esserlo quando si va a giocare al San Paolo, davanti a 60-70 mila spettatori. E sapendo di avere la nostra gente che ci segue sempre e costantemente, avendo un pubblico così caloroso. Le motivazioni le dobbiamo trovare sempre dentro di noi, è ovvio che poi ci sono dei momenti in cui va fatto qualcosa in più, ma credo che deve essere insito in ogni calciatore cercare di trovare quelle motivazioni importanti per affrontare al meglio questa gara, sapendo che hanno delle potenzialità superiori alle nostre, ma noi per poter pareggiare questo dobbiamo alzare il nostro livello in tutti i sensi, che sia di corsa, che sia di tecnica, che sia di impatto sulla gara, e caratteriale".