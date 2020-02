Lecce, Donati: "Nel 2016 sono stato vicino al Napoli! Mateta? Mi ha scritto, l'ipotesi azzurra era concreta..."

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giulio Donati, difensore del Lecce e prossimo avversario del Napoli in campionato: “Domenica spero di giocare! Anche contro il Napoli vecchia maniera sarebbe stata una gara difficile, ma adesso che la squadra azzurra si è ripresa, sarà ancora più complicato. Il Lecce sarà un banco di prova per il Napoli.

Non ci siamo abbattuti dopo la brutta prestazione di Verona e allo stesso modo non ci stiamo esaltando adesso. Ci alleniamo con grande intensità per migliorarci e siamo consci che domenica incontreremo una squadra molto fisica e dalla grande qualità che non merita questa classifica.

Demme è un grande giocatore e si vede subito l'intensità che ha dato alla squadra. Non ricordo di averlo affrontato in Bundesliga, però sono uno dalla poca memoria e potrei non ricordare. Callejon pure è in forma, ci ha preso gusto, lui e pure il mio amichetto Insigne. Entrambi stanno facendo molto bene, speriamo stiano calmi domenica.

Liverani e Gattuso non so se si somigliano perché l’allenatore del Napoli non lo conosco bene. Però, sono due tecnici che vivono il campo tutta la settimana e nonostante Gattuso fosse un giocatore molto aggressivo in campo, ha trasferito al Napoli qualità e bel gioco. Anche a Liverani piace giocare, dice sempre che dobbiamo mettere in campo coraggio.

Il Napoli mi voleva nel 2016, ma in quell’anno non avevo la clausola perché ero appena arrivato al Mainz e non c’era modo di liberarmi. Non ci avrei pensato 2 volte però ed è un peccato perché mi sarei divertito molto in azzurro.

Napoli-Lecce? Entrambe le squadre sono in fiducia noi avremo grande entusiasmo, ma il Napoli giocherà in casa e il San Paolo è una forza in più. Ricordo quel gol di Cavani in Napoli-Lecce, fu un gol stupendo.

Al Mainz con Mateta? Vi svelo che 2 settimane fa mi scrisse perché col Napoli l’affare era concreto. Gli dissi di preparare immediatamente le valigie e non stare a pensarci, ma poi a quanto pare non se n’è fatto più nulla”.