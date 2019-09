Lecce, il presidente: "Luperto lo avevamo chiesto, ma è sempre stato al centro del progetto Napoli"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato del prossimo impegno in campionato con il Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ieri ho visto solo le azioni salienti di Napoli-Liverpool e mi è bastato per apprezzare la qualità incredibile di questa sera, da italiano sono stato contento per il risultato. Per noi è una sfida complicatissima che però viviamo con grande entusiasmo.

Luperto? Avevamo fatto dei sondaggi con il Napoli per il ragazzo che però è sempre stato al centro del progetto Napoli quindi l’idea è tramontata immediatamente”.