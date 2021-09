Leicester, Rodgers elogia Spalletti: "Tecnico fantastico e d'esperienza, me l'aspetto col 4-3-3"

Si aspetta un Napoli col 4-2-3-1 o col 4-3-3? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Brendan Rodgers, allenatore del Leicester City, alla vigilia del debutto in Europa League contro il Napoli. E il manager inglese in conferenza stampa ha risposta così: "In molte delle partite che abbiamo visto hanno giocato col 4-3-3. Spalletti è un allenatore fantastico, con tanta esperienza. Dobbiamo prepararci ad entrambe le eventualità, ma credo che giocherà con il 4-3-3".