Leicester, Schmeichel carico: "Sono fiducioso, spero in un'altra serata speciale"

Domani il Napoli farà il suo debutto in Europa League sul campo del Leicester City. Kasper Schmeichel, portiere delle Foxes, alla vigilia del match si è proiettato all'incontro di domani con tanto ottimismo: "Non guardiamo gli altri, ma solo noi stessi. Quando penso al nostro spogliatoio - le parole dell'estremo difensore danese in conferenza stampa - ho motivo di essere estremamente fiducioso. In questa competizione ci sono squadre di prim'ordine, ma sono molto fiducioso".

Che atmosfera ti aspetti?

"Spero in un'altra serata speciale. Non ce ne sono state tante ultimamente, ma in quelle che abbiamo avuto mi sono davvero divertito. Giocare senza tifosi la scorsa stagione ci ha tolto l'emozione di certe serate".