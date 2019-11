Libero, Biasin: "Il Napoli può uscire da questo momento solo con i risultati"

Il giornalista di "LIbero", Fabrizio Biasin è intervenuto nella trasmissione "Microfono Aperto" su Radio Sportiva in merito al momento del Napoli e alle vicende del Milan, prossimo avversario degli azzurri in campionato: "Il Napoli può uscire da questo momento solo con i risultati: i giocatori hanno messo davanti i loro interessi a quelli della squadra e questo non è permesso.

Milan? Il Milan decide di vendere un giocatore come Donnarumma deve avere ben chiaro dove investire il gruzzolo che guadagnerebbe. Stiamo parlando di uno dei più bravi al mondo in questo momento. Il Milan non ha un problema di modulo ma di prestazione dei singoli: sono in miglioramento, ma se in attacco non si ottimizza il lavoro degli altri diventa difficile fare punti".