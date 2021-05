Liguori: "Spalletti cupo e permaloso, non so se sia l'allenatore giusto"

Paolo Liguori, direttore di TgCom24, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Spalletti non ha il carattere di Mourinho, può diventare cupo, è permaloso. L'ho visto a Roma. Il rapporto con Totti è stato un suo grande errore. Nella prima Roma, invece, è stato un buon allenatore. Caratterialmente, riversa i suoi problemi all'interno. Mourinho, invece, li riversa all'esterno. Non so se Spalletti può essere la persona adatta per Napoli. Con Ancelotti c'è stato un crac tra società e giocatori, anche Gattuso è stato polemico".