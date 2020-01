Liverani elogia la Fiorentina: "A Napoli ha vinto mettendo le sue punte sui due mediani"

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, ha parlato il tecnico del Lecce Fabio Liverani dopo il sorprendente 1-1 con cui i salentini hanno bloccato l'Inter: "La forza dell'Inter sul campionato italiano rimane la stessa. Una volta trovato il vantaggio difficilmente concede molto. Ieri è stata una delle poche volte in cui ha trovato una squadra avversaria che ha avuto 3-4 occasioni nitide. Poteva vincere l'Inter come potevamo vincere noi ma in chiave scudetto anche un minimo rallentamento può essere decisivo".

Sul cambio modulo visto contro l'Inter. Si vedrà anche negli scontri diretti?

"Credo che sia una possibilità a prescindere dall'avversario. Abbiamo fatto 1-1 contro la Juventus col 4-3-1-2, per cui i numeri lasciano il tempo che trovano, conta come i giocatori interpretino la partita. Abbiamo scelto questo modulo per il tipo di gioco che fanno i due attaccanti dell'Inter, difficilissimi da marcare per la prestanza fisica di Lukaku e per la tecnica di Lautaro che si appoggia al fisico di Lukaku".

Troppi gol subiti

"Dobbiamo lavorarci ma non è solo di un reparto la fase difensiva. Gli attaccanti non partecipavano molto nella fase di non possesso, ma in questa categoria bisogna fare la fase difensiva. Ho visto la Fiorentina vincere a Napoli meritando, con Chiesa e Cutrone sui due mediani a 27 metri dalla porta: lo spirito di chi si vuole salvare".