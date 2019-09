"Liverpool è il top, non perde in casa da 3 anni", il tecnico del Newcastle si arrende alla forza dei Reds

Sconfitto ieri dal Liverpool, il tecnico del Newcastle Steve Bruce non ha potuto fare altro che i complimenti alla squadra di Klopp: "E' una squadra eccellente, la migliore squadre che puoi affrontare. C'è un motivo se non perdono in casa da due anni e mezzo sono i campioni d'Europa. Hanno ritmo, creatività, possono farti male col pressing. Sapevamo che sarebbe stata dura. L'anno scorso hanno perso una sola volta e non hanno vinto il campionato, è incredibile. E' una squadra fantastica".