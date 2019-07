Liverpool, Robertson: "Non abbiamo pressato da squadra. Dobbiamo migliorare in fretta, c'è il City"

Intervistato dai media inglesi, il laterale del Liverpool Andy Robertson ha criticato la squadra per la brutta prova contro il Napoli: "Eravamo a miglia di distanza dal vero Liverpool. Siamo stati sconfitti ed a volte sembravamo sciocchi perchè non abbiamo pressato come una squadra. Dobbiamo migliorare perché tra una settimana si inizia e non c'è niente di più difficile di affrontare il Man City. Dobbiamo essere molto meglio di così".