Llorente, l'ex allenatore all'Athletic: "Fantastico in campo e fuori, non fa solo gol ma aiuta sempre la squadra"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Joaquín Caparrós, ex tecnico dell'Athletic che ha allenato Llorente: "E' un giocatore fantastico, non solo forte in campo ma anche con un carattere speciale. Lui non è solo uno che segna, ma partecipa al gioco e tutto quello che ha ottenuto l'ha fatto col sacrificio e lo sforzo. Sono felice sia a Napoli, in un club con grandi ambizioni. Non è uno da 20 minuti come si è detto, può essere se il tecnico lo ritiene giusto, ma è uno che può sicuramente iniziare per l'esperienza e la forza che ha vista la sua professionalità nel dedicarsi alla causa. Metterà a disposizione la sua esperienza, è uno che ha fatto finale di Champions, un campione del mondo. Napoli? E' una realtà del calcio europeo, tutti lo rispettano. Tra i club più importanti dei campionati maggiori. Con Ancelotti può essere la sorpresa della Champions? Sì, può esserlo, ha una rosa forte, un tecnico forte, con un po' di fortuna può arrivare in fondo alla Champions ed a tutte le condizioni".