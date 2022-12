Lo juventino Gallo: “Preoccupato? Assolutamente no! E' completamente diverso dal 2006”

Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato e autore di alcuni libri sulla Juventus, Pasquale Gallo.



Come legge le dimissioni del CdA? “Un CdA che si dimette in un momento in cui vi è una vicenda di natura giudiziaria è da apprezzare. Con questa scelte Andrea Agnelli si è fatto da parte per il bene della società. Mi ricorda quando Umberto Agnelli si fece da parte perché doveva pensare alla Fiat. Adesso ci sarà un periodo di transizione”.

Da addetto ai lavori è preoccupato?

“Assolutamente no. E non capisco la preoccupazione degli altri. Ogni volta che c’è qualcosa si pensa sempre al 2006. Questa è una vicenda completamente diversa”.

Questa vicenda inciderà sul mercato?

“A prescindere non vedo cosa possa fare a gennaio”.

Beh, Milinkovic Savic…

“Se ne parla da anni. Non lo ritengo indispensabile. A gennaio mi aspetto operazioni marginali”.

Per la Juve non è una stagione esaltante.

“Da Higuaín e Ronaldo in poi ci sono stati degli errori. CR7 non poteva costare la cifra che è costato. Dieci persone dovevano giocare in funzione sua e non va così. La Juve i campioni li ha sempre presi a vent’anni e sicuri. Una cosa è certa: i Tardelli, Cabrini e Scirea erano già campioni da giovani. E aver fatto partire Dybala per esempio è stato un grande errore”.