Lo juventino Giletti: "Il Napoli ha due squadre, è strafavorito per lo Scudetto!"

Massimo Giletti, giornalista, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il Napoli in questo momento è il favorito assoluto per la lotta al titolo, è un altro mondo rispetto alla Juventus. Il Milan con Allegri è un’altra realtà che farà strada perché non ha le coppe, può concentrarsi solo sul campionato.

L’Inter ha giocato meglio della Juventus sabato pomeriggio, ma i bianconeri hanno avuto più voglia di vincere. La squadra di Chivu non ha messo quel qualcosa in più che serve per vincere, ha una mentalità che si porta dallo scorso anno, quello che vedo nella Juve è la mentalità juventina di Tudor che sta trasferendo ai suoi calciatori. Il campionato è lungo e il Napoli ha due squadre dello stesso livello, la Juventus no. Conte ha messo in piedi un percorso che può portare a 3-4 anni di grandi successi”.