Lo juventino Oppini: “Allegri? La colpa è di chi gli ha fatto un contratto folle di 4 anni”

Francesco Oppini, noto tifoso juventino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera e ha parlato così del momento che sta vivendo la Juventus: "L'ambiente Juve non è quello degli ultimi dieci anni. C'è una confusione totale, a partite dalla dirigenza e a cascata. Allegri non riesce a ricavarne qualcosa d'interessante, soprattutto dalla testa dei giocatori, ma è anche a pezzi fisicamente come l'Inter. Mi sembra di rivedere l'esperienza di Ferrara. La preparazione non è stata fatta in modo adeguato, oggi la Juve non è più in grado di giocare in modo accettabile. Allegri nei due anni di stop probabilmente non si è aggiornato. Ma la colpa non è lui ma chi gli ha fatto un contratto folle di quattro anni. Non ha più la formazione di una volta, con questa squadra qua però non puoi fare peggio di altri. Non è accettabile che giochi 20' con squadre che prima a venivano a Torino per fare le vittime sacrificali. Come ripartire? Bisogna pensare positivo, sperando che la sosta abbia ricompattato il gruppo ma non sono fiducioso. Vedo giocatori logori mentalmente che non hanno più stimoli. Non mi convince Di Maria, che è quello più voluto e che non c'è di testa in questo momento”.