Podcast Lo juventino Oppini contro Giuntoli: "Squadra costruita male spendendo 276mln!"

Il conduttore e tifoso bianconero Francesco Oppini ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del momento in casa Juve dopo il ko col Benfica: "Il problema parte un anno e mezzo fa. Si è voluto rifare completamente un qualcosa ma non erano macerie. C'erano problemi di costi ma era una squadra che veniva da tre qualificazioni Champions e la vittoria di una Coppa Italia. Si è scelto di prendere una strada rischiosa. E lo scorso anno quando non vengono comprati i rinforzi a Allegri, si è capito che si voleva ripulire la squadra dalle mele marce. Ieri abbiamo avuto la prova finale, perché facendo uscire Danilo, ultimo uomo di quel gruppo, ti sei ritrovato a non avere ora giocatori di ruolo in difesa. Hai depauperato ora una Next Gen richiesta da tutta Europa.

Hai sacrificato tanto di questo progetto e ti trovi in una situazione peggiore di prima. Il punto principale è che la Juve sta facendo crescere un allenatore di prospettiva, libero di sbagliare fin quanto vuole, al contrario di prendere un allenatore che fa crescere i giovani. Giuntoli? La squadra è stata costruita male, ieri sera McKennie adattato ma anche Weah, attaccante, adattato a terzino. Arriviamo a 276 mln spesi finora, e mi si dice che la Juve deve mettere a posto i bilanci. Mi sarei tenuto alcuni capisaldi come Rabiot, Chiesa, invece si è deciso di epurare quello che c'era in precedenza, perché c'è un allenatore presuntuoso che non riesce a farsi consigliare bene. Si è sbagliato a dare le chiavi a un direttore sportivo che ha fatto bene a Napoli, ma non parliamo di Sartori, Marotta...".