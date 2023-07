Lo juventino Oppini: “Il Napoli ha vinto agevolmente anche per colpa di Inter, Milan e Juve”

Francesco Oppini, opinionista e noto tifoso della Juventus, ha parlato a 7 Gold in vista del prossimo campionato di Serie A

Francesco Oppini, opinionista e noto tifoso della Juventus, ha parlato a 7 Gold in vista del prossimo campionato di Serie A: "Inzaghi ha detto che l'Inter deve puntare allo scudetto? Sulla carta i nerazzurri sono i più forti della Serie A insieme al Napoli. Il Napoli ha vinto il campionato non perché ha avuto un rendimento inavvicinabile per tutte le altre, questa è una piccola bugia. Se l'Inter avesse fatto l'Inter, la lotta sarebbe stata decisamente più serrata.

Magari le due squadre avrebbero combattuto punto a punto. Se il Napoli ha vinto così agevolmente la colpa è anche di squadre come Inter, Milan e Juventus che, in campionato, avrebbero potuto fare certamente meglio".