Lo Monaco: "Agli arbitri contesto la sudditanza psicologica verso le grandi"

A Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal' è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente: “Si deve partire dalla premessa che l’arbitro è un uomo e può sbagliare. Si è cercato di ridurre al massimo gli errori col Var, anche se alle volte fa più confusione che altro. Gli errori e i dibattiti ci saranno sempre, credo che far parlare gli arbitri non serva e anzi possa ingigantire il problema. Col Var si stravolgono i tempi della partita, si riduce tutto ad una cosa fatta a tavolino, il calcio è nato con una natura diversa. L’unica cosa che contesto agli arbitri è la sudditanza psicologica verso le grandi. Bisogna dire però che in passato era più marcata, ora invece lo è un po’ meno. Anche col Var ci sono stati tanti episodi contestati, non c’è stato col mezzo tecnologico questo miglioramento netto. Come dopo i gol si controlla se c’è un fuorigioco, proporrei di fermare sempre il gioco per il check al Var ad ogni minimo dubbio".