Lo Monaco: “Curioso che c’è la Juve ogni volta che nel calcio si parla di uno scandalo”

Pietro Lo Monaco è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv.

“Lo scandalo Juve? Tutta questa meraviglia non la vedo, dopo l’inchiesta archiviata la meraviglia è relativa, è un problema in atto, la Figc riaprirà l’inchiesta, oltretutto da sempre il nostro calcio è caratterizzato da plusvalenze farlocche. Chiaramente poi il falso in bilancio viene a ruota. Questa della Juve non è una cosa tanto semplice, il fatto che si dimetta in toto tutto il cda credo sia un atto dovuto, ora dovranno certamente affrontare un processo.

Di sicuro la posizione del club bianconero è pericolosa, la Juve è quotata in borsa, ci sono alterazioni ed un meccanismo contorto, se si dovesse appurare l’effettiva consistenza delle cose i rischi sono tanti e molteplici. In più, sarebbe una mazzata per il calcio italiano, ma è curioso che ogni volta che c’è uno scandalo in qualche modo c’è la Juve. Dico questo senza polemizzare, ma fossi nella proprietà qualche domanda me la porrei".