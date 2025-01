Lo Monaco: "Garnacho-Comuzzo? Prezzi fuori da ogni logica"

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato con i cronisti presenti a margine dell'evento “Il calciomercato international transfer market” all’Hotel Hilton di Roma. Queste le sue parole raccolte da TMW:

Cosa deve fare il Napoli, rinforzare l'attacco dopo l'addio di Kvara o rinforzare il reparto arretrato?

"Io mi rifaccio alle parole di Conte quando ha detto se il Napoli deve fare delle operazioni tanto per farle meglio non farle. Quindi io penso che Garnacho sia un giocatore di spessore importante, come penso pure che non è giusto che Napoli si faccia prendere per la gola dalle richieste stratosferiche del Manchester United, perché è un giocatore di grande valore, ma le valutazione che sento mi sembra che siano proprio fuori da ogni logica. Per quanto concerne Comuzzo io dico che a questo punto del campionato fare un'operazione gennaio non lo so fino a che punto convenga alla Fiorentina e con il rientro di Buongiorno non so fino a che punto possa convenire al Napoli vista la spesa che c'è da fare, che è molto alta. Anche per Comuzzo vale quello che ho detto per Garnacho, mi sembra che le quotazioni siano un pochino esagerate rispetto a reale valore".