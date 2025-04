Lo Monaco: "I cambi? Forse Conte non si fida dei giocatori in panchina"

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Le squadre di Conte non hanno mai avuto problemi fisici, è indubbio però che ultimamente il Napoli abbia mollato, a Bologna nella ripresa c'è stato un calo di tensione pazzesco, dopo un ottimo primo tempo contro un avversario che non è mai facile dominare, soprattutto in casa sua. Il Napoli ha fatto un grandissimo primo tempo, poteva raddoppiare e lì non s'è vista la squadra di Conte, cioè quella che azzanna la preda quando ne ha l'occasione.

La cosa che preoccupa è il calo di tensione, si verificano certe cose a livello inconscio difficilmente decifrabili. E' tutta la squadra ad essere uscita dalla partita, accettando passivamente di difendersi. In una squadra che lotta per vincere il titolo fino alla fine, le occasioni vanno sfruttate, il Napoli aveva l'opportunità di accorciare la distanza, bisognerà lavorare sull'attenzione e sulla tensione. I cambi? Forse Conte non si fida al cento per cento dei giocatori in panchina. Il nostro è un campionato difficile, l'Inter viene rimontata a Parma, tutto può accadere in ogni istante, bisogna convivere con l'incertezza e chi riuscirà a sfruttare le occasioni che gli si presenteranno vincerà il campionato“.