Lo Monaco promuove Koopmeiners: "Ha un calcio pazzesco e senso del gioco"

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente: "Spalletti nel possesso del pallone ha sempre avuto un concetto basilare. Non deve meravigliare se lavora in questo modo, assolutamente. Mi sarei meravigliato anzi del contrario. Un allenatore che, come dissi tempo fa, nel 4-2-3-1 va a stanare l'avversario e a fare possesso palla. La Roma raggiunse livelli di gioco notevolissimi.

Koopmeiners? Giocatore importante con ordine mentale, gioca corto e lungo, ha un calcio pazzesco e senso del gioco. Calcia bene le punizioni, ha polivalenza tattica, infatti ha giocato pure da centrale. Bel profilo. Le società devono aprire i loro orizzonti, il mondo è pieno di giocatori importanti e il campionato italiano ha fatto sì da sempre che buoni giocatori diventassero grandi. Oggi però il sistema è impazzito: giocatori mediocri vengono venduti a 20-25 milioni. Questa cosa dovrebbe calmierarsi.

Le favorite? La Juventus, il Napoli, l'Inter secondo me farà fatica a riproporsi. Magari la Roma se dovesse fare una campagna acquisti faraonica, però siamo sempre alle solite proposte. M'intriga molto vedere la risposta della Lazio alla conduzione Sarri".