Lo Monaco su Fabian: “E’ un buon giocatore, ma il Napoli può rimpiazzarlo facilmente”

Pietro lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Ostigard ha già fatto un’esperienza nel nostro campionato dimostrando di essere un difensore di buon valore. In una squadra competitiva, essendo anche abbastanza giovane, lo vedrei come un’alternativa e non come una prima scelta.

Mertens? C’è la volontà della società di ringiovanire la rosa e ci sta che non se la senta di non sopportare un esborso importante per il rinnovo di Mertens. Zerbin e Gaetano dopo la trafila in B ora devono rientrare in rosa e giocarsi le loro chance per giocare. Il Napoli deve stare molto attento alla situazione di Koulibaly, trovare difensori così importanti non è facile, farei di tutto per trattenerlo.

Osimhen? Per Osimhen invece mi sembra proprio una bufala, non ha fatto ancora grandi cose, tutti lo aspettano per una riconferma. Deve stare sereno e non agitarsi, deve dimostrare a suon di prestazioni e gol di essere un giocatore sul quale il Napoli ha fatto bene a puntare.

Fabian? Il Napoli lo tiene in ammortamento e dorme su due guanciali. Anche con 10mln ci sarebbe una plusvalenza. Fabian è un buon giocatore, ma può essere rimpiazzato facilmente”.