Lo Monaco svela: “Al Mondiale ho visto un difensore centrale mancino interessante”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Le dimissioni del CdA della Juve non sono un fulmine a ciel sereno. Se una società viene rinviata a giudizio per questo tipo di situazione e in più presenta un passivo di 250 milioni di euro solo per quest'anno, mi sembra un atto dovuto da parte di un consiglio d'amministrazione mettersi da parte. Poi i processi accerteranno chi, come, quando e perché.