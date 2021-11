Lo Monaco teme il Verona: "Squadra rompi-anime che il Napoli dovrà rispettare"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Verona è una squadra rompi-anime. Simeone sta segnando con continuità ed è da lui. Si tratta di un attaccante che io fatico a capire come certe squadre l'abbiano dismesso. Io lo conosco da ragazzino, visto che avevo il Cholo Simeone a Catania, e dal padre ha rubato la garra, una qualità che si è portato dietro. Napoli-Verona dell'anno scorso? Nella testa dei giocatori c'è solo il rispetto dell'avversario, non voglia di vendetta".