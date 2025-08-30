Lobotka a Dazn: "Proviamo a ripeterci! Neoacquisti? Vi dico cosa hanno portato"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto prima del match contro il Cagliari al microfono di DAZN: “Ovviamente le sensazioni sono incredibili perché l’ultima volta in questa partita abbiamo vinto lo Scudetto. Ma adesso è una nuova stagione, una nuova opportunità, dobbiamo provare a ripeterci”.

Cosa hai detto ai nuovi arrivati? “Ovviamente tutti quelli che arrivano danno qualcosa di diverso. Kevin De Bruyne sappiamo che ha una grande carriera alle sue spalle, ha fatto tanti gol e assist, porta molta qualità. Lucca, è un attaccante forte, è difficile giocare contro di lui. Anche Noa Lang e Beukema hanno portato qualità e carattere nello spogliatoio”.