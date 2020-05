Lombardia, Fontana insiste: "Qui stessa emergenza che in tutta Italia! Su De Luca..."

"Siamo pronti a richiudere. Ci affidiamo molto al comportamento dei nostri concittadini perché tutti gli esperti sono concordi nel dire che anche una riapertura parziale comporta comunque un aumento dei contagi". Parla così Attilio Fontana, Governatore della Regione Lombardia, che affida al Corriere della Sera alcune considerazione sulla gestione dell'emergenza Coronavirus.

Lei non ha nulla da rimproverarsi? Le Rsa, le zone rosse?

«Se me lo chiedete ancora vuol dire che le mie risposte non sono state lette da nessuno. La zona rossa di Alzano non potevo farla io, lo dicono anche i giuristi come Cassese. Per le Rsa noi non c’entriamo con la gestione. Un ultimo appunto: quello che è successo in Lombardia è successo in tutta Italia. Le stesse scelte sono state prese da tanti altri governatori di centrodestra e centrosinistra. Significa che l’attacco contro la Lombardia è determinato da altre ragioni».

C’è qualche governatore che ha voluto correre più degli altri?

"Ognuno ha un atteggiamento diverso. Dipende dalle condizioni in cui ci si trova. Non dobbiamo dimenticare che la Lombardia è stata la regione più colpita e quindi dobbiamo essere più cauti".

De Luca però non firma.

"De Luca era d’accordo sulle linee guida poi non ha firmato perché in contrasto con altre questioni. Ma sono delle linee guida: chi ritiene può distaccarsene".