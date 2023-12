Lombardo sulla lotta scudetto: "Napoli non ancora fuori dai giochi al 100%, ma ci credo poco"

Intervistato da TuttoCagliari.net, l'ex centrocampista della Sampdoria e della Nazionale Attilio Lombardo ha parlato della lotta scudetto.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da TuttoCagliari.net, l'ex centrocampista della Sampdoria e della Nazionale Attilio Lombardo ha parlato della lotta scudetto, che vede Juventus e Inter in lotta, quasi senza avversarie: "Credo che per la Juve l’importante sia mantenersi attaccata al treno nerazzurro. L’organico dell’Inter è secondo me superiore, ma i bianconeri sono molto motivati e le loro partite sono sempre tiratissime e, soprattutto, equilibrate. Raramente la Juventus vince con due o tre gol di scarto. Questa praticità di fondo potrebbe consentirle di dire la sua fino alla fine nella lotta per la conquista del tricolore. L’Inter dalla sua parte ha una grande consapevolezza e il vantaggio di avere completamente assimilato, in questi ultimi anni, il gioco di Simone Inzaghi. Alla qualità della sua rosa ha aggiunto la forza di Thuram, che si intende a meraviglia con Lautaro Martinez. È sicuramente la principale candidata alla vittoria finale".

C'è una terza incomodo che può inserirsi?

“Il Napoli non è ancora fuori dai giochi al cento per cento, ma francamente fatico a immaginare un suo reinserimento tra le pretendenti allo scudetto. I giocatori sono gli stessi dell’anno scorso, ma l’andamento è molto differente: in questa stagione stentano a ottenere risultati. A meno che i partenopei non si rendano protagonisti di una rimonta incredibile e che, al contempo, le due battistrada mollino la presa – ma ci credo poco – sarà difficile rivedere gli azzurri in testa alla classifica. Credo di più a un colpo di coda del Milan, sempre che da qui a gennaio il distacco da Inter e Juve non aumenti a dismisura. Bisognerà infatti vedere come opereranno i rossoneri nel mercato invernale: hanno bisogno di giocatori là davanti, perché non può essere il solo Giroud ad accollarsi l’onere di finalizzare l’azione. Se poi malauguratamente Leao e compagni dovessero uscire dalla Champions League e non andare neanche in Europa League, a quel punto si dedicherebbero esclusivamente al campionato e, puntellando la rosa a gennaio, potrebbero rivelarsi il terzo incomodo tra Inter e Juventus.”