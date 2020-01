Longhi elogia il Napoli: "Il prossimo passo è dimostrare anche contro le piccole"

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare la vittoria di ieri degli azzurri contro la Juve di Sarri: "Gattuso l'aveva detto, qui mi devo rivolgere a San Gennaro, nella quattro sconfitte è successo di tutto, regali che raramente si vedono su un campo di calcio. La Dea bendata non è stata dalla parte del Napoli. Primo passo importante contro due squadre importanti come Lazio e Juve. Ieri la Juve non si è vista, c'è stato un tiro di Higuain a metà ripresa e basta, il gol di Ronaldo è arrivato quando il Napoli aspettava il triplice fischio, una piccola prestazione. Ora il prossimo passo è dimostrare di poter fare lo stesso contro le piccole".