Longhi: "Napoli fortemente penalizzato, senza tutti questi giocatori non ti va sempre bene"

Bruno Longhi, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Sarà una domenica bestiale, bisogna tenere conto che prima di Milan-Napoli ci sarà la partita dell’Inter contro la Salernitana, partita che sulla carta sembra assolutamente abbordabile per i nerazzurri, è assolutamente vietato sbagliare sia per il Milan che per il Napoli. La situazione del Napoli non è semplice, giocare con tutti questi assenti ti può andar bene una volta, forse due, ma è chiaro che sei fortemente penalizzato".