Longhi su Lozano: "In Olanda niente pressione mediatica, al Napoli si è confrontato con chi ha fatto la storia!"

Bruno Longhi ha parlato a Sportiva durante il "Processo", soffermandosi su Lozano dopo la partita giocata dal Napoli in Austria contro il Salisburgo: "E' capitato in una realtà ben diversa rispetto al Psv. Qua si è trovato in discussione con giocatori che hanno fatto la storia del Napoli, mentre in Olanda il campionato era più semplice e la pressione mediatica quasi assente".