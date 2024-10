Lotito: "Ho costruito una Lazio determinata. Chi vince lo scudetto? Non faccio il mago di Arcella"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Ho costruito una squadra determinata". Ha risposto così il senatore di FI e patron della Lazio Claudio Lotito, parlando dei biancocelesti, al momento quarta forza del campionato. "Chi vince lo scudetto? Non faccio mica il mago di Arcella" ha invece risposto a chi gli chiedeva un pronostico sulla vittoria del campionato. Per aggiungere, infine: "Ricordate una cosa: il pallone è per tutti, il calcio è per pochi". (ANSA).