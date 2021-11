Lozano e l'infortunio: "Ho rischiato paralisi o di perdere l'occhio, per i medici è un miracolo"

Hirving Lozano, ai microfoni della tv messicana Azteca Deportes, torna al tremendo infortunio subito in estate: “La lesione è stata molto forte, me la sono passata male. Ho visto molti fantasmi in questo infortunio, l’ho superato con la mia famiglia e mia moglie. Il processo di recupero è stato lento, ma ogni gara sto migliorando e mi sento meglio.

Molti dottori mi dicono che è stato un miracolo, mi dicevano che potevo perdere l’occhio o restare paralizzato. Molti sono rimasti increduli, mi sono passate molte cose per la testa in quei momenti".

