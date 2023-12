Lozano, l’ex intermediario: “Il Napoli preferì Ounas, poi lo pagò 45mln. Decisivo per lo Scudetto"

Alessandro Monfrecola, agente e ex intermediario di Hirving Lozano, ha rilasciato un’intervista a Sportitalia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Monfrecola, agente e ex intermediario di Hirving Lozano, ha rilasciato un’intervista a Sportitalia: “Lozano? Due anni prima che arrivasse, lo avevo già proposto al Napoli, per 3 milioni. Presero Ounas. Lo comprarono poi per 45 più bonus, qualche anno dopo. Gli italiani si lamentano che hanno pochi introiti dai diritti televisivi, ma quando si ritrovano un talento proveniente dall'altra sponda dell'oceano che costa 3-4 milioni dicono che è troppo presto, troppo acerbo...".