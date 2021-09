Lozano, l'ex intermediario: "L'ho sempre difeso, in futuro farà ancora meglio"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, Alessandro Monfrecola, agente ed ex intermediario di Hirving Lozano, ha parlato dell’attaccante azzurro: “Sicuramente Napoli è l’ambiente giusto per il Chucky. Quando nel primo anno giocava male, io ero l’unico che lo difendevo dicendo che sarebbe esploso. E’ reduce dal brutto infortunio col Messico e deve trovare la condizione migliore. Sono sicuro che farà benissimo a Napoli come ha già fatto, e lo farà soprattutto in futuro.

Dove preferisce giocare? Può giocare sia a destra che a sinistra, forse dalla posizione dove gioca Insigne può trovare il tiro a giro come il capitano, non capivo solamente perché Ancelotti lo faceva giocare centravanti. E’ sempre stato un ragazzo molto disciplinato. E’ un giocatore messicano atipico, perché è molto maturo e rispetto alla nidiata degli altri giovani messicani, anche se è esploso dopo, ha poi avuto più successo degli altri”.