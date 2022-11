Lozano, l’ex intermediario: "Mondiale fondamentale, sarebbe buono venderlo a 40-50mln"

"Se il Messico brillerà grazie a lui, a giugno può avere un'altra opportunità di mercato per fare una plusvalenza".

A Radio Punto Nuovo , nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Alessandro Monfrecola , agente Fifa ed intermediario nell'affare che ha portato Hirving Lozano al Napoli: " Questo è un Messico molto diverso da quello degli ultimi anni, ci sono meno giocatori dall'Europa. Non vedo un gruppo forte come quello che fu del 2018, ci sono anche tanti infortuni che hanno costretto il CT a rimaneggiare la propria squadra. È sempre il Messico, però, e può sempre riservare sorprese. La prossima contro l'Argentina sarà un problema, visto che loro non potranno concedersi un altro passo falso ".

Su Lozano: "Ha sulle spalle tutta la pressione dei messicani, che non potrà dividere con gli indisponibili Jimenez e Corona. Non vedo il Chucky spumeggiante come nel 2018, quando faceva la differenza anche in campo internazionale. Nel Napoli, invece, è tornato ad essere decisivo. Forse ha troppa pressione sulle spalle quando veste la maglia della nazionale".

Sul futuro del Chucky: "Questo Mondiale sarà fondamentale per Lozano e per il Napoli. Se il Messico brillerà grazie a lui, a giugno può avere un'altra opportunità di mercato per fare una plusvalenza. In questo momento è il più pagato nel Napoli e, col ridimensionamento del monte ingaggi, sarebbe buona cosa venderlo a 40-50 milioni di euro".