Lucarelli: "Hojlund utilissimo, ma Lukaku è Lukaku! Il Napoli può ripetere l'impresa"

"Cosa mi colpisce del Napoli? La facilità con cui i nuovi acquisti si sono inseriti subito nel contesto. Il Napoli ha dato una dimostrazione forte di essere squadra mentalizzata e affamata che può ripetere l'impresa degli ultimi anni". In esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, parla così l'ex attaccante anche del Napoli Cristiano Lucarelli affrontando diversi temi del calcio italiano. "De Bruyne è l'uomo copertina? E' quello che per il suo passato ha gli occhi puntati addosso. Sta facendo bene e questo risalta, così come sarebbe risaltato se avesse fatto male. Sta dimostrando di essersi adattato alla nuova realtà e di aver già bene in mente come muoversi in campo e questo è un vantaggio del Napoli".

L'infortunio di Lukaku ha portato a Conte sia Lucca che Hojlund...

"Lukaku è Lukaku, anche se comincia ad avere la sua età. E' un pericolo costante per le difese anche solo mentalmente. Il Napoli però ha preso Lucca all'inizio come alternativa e poi ha puntato su Hojlund che dà garanzie, seppur con caratteristiche diverse. Nella partita di Firenze le sue qualità sono state utilissime".

Il Napoli resta la favorita per lo Scudetto?

"L'Inter ha bisogno di trovare risposte. Per arrivare ad allenare l'Inter serve un percorso importante, Chivu ha accorciato molto i tempi. La società ha fiducia incondizionata verso di lui e mi auguro che Chivu possa risolvere i problemi dell'Inter che sono stati amplificati dopo la finale di Champions. Poi c'è la Juventus che sta dando dei segnali, il Milan al di là del debutto con la Cremonese senza le coppe e con Allegri può dire la propria. Che il Napoli sia forte è invece chiaro a tutti".