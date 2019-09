Lucarelli: "Napoli ed Inter regine del mercato, dimostrata forza economica con Manolas e Lozano"

Nel Microfono Aperto per rispondere alle domande degli ascoltatori è intervenuto Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Napoli, che ha parlato proprio della situazione in casa azzurra alla chiusura del mercato: "Le regine del mercato per me sono Inter e Napoli che ha dato dimostrazione di forza economica: ha pagato la clausola di Manolas e Lozano ed è stato l'unico club in Italia a fare un'offerta concreta per l'acqusto definito di Icardi. In seconda fascia mi è piaciuto il Cagliari, al di là dell'inizio difficile di campionato.