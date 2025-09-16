Lucca come Lukaku? Del Genio: "No, vi ricordate cosa disse appena arrivato?"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Ne Parliamo il Lunedì e ha commentato le prime uscite del Napoli e le scelte estive del club: "Conte ti dice che lui mette in campo Hojlund perché guarda gli allenamenti, e Hojlund di allenamenti ne ha fatti appena due mentre Lucca è lì da due mesi. Lucca il giorno che si presenta a Dimaro, parlando di se stesso, lui dice: devo migliorare il gioco con la squadra. Mi sembra una dichiarazione che è proprio l'opposto di un profilo simile a Lukaku.

Lucca per non fare ombra a Lukaku? Lo scorso anno il belga è stato straordinario ma in tante partite è stato anche deludente quindi serviva un altro che gli togliesse minuti. Io sarei andato a prendere uno forte".