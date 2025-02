Lucchesi: "Bravo Manna, ha detto tutto. Ha fatto un'ammissione"

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it commentando la conferenza del ds Manna e non solo: “Mercato caratterizzato da quest’operazione Kvaratskhelia che era, per quella somma, impossibile da non fare. Per il resto Manna non ha avuto i giocatori che voleva, ma quando non trovi ciò che vuoi è meglio star fermi. Conte non contento? Quando dicono che non sono contenti si riferiscono al fatto che forse si son trovati impreparati dalla situazione Kvara e non hanno avuto la possibilità di sostituirlo. Son due professionisti di eccellenza che pensano che si potesse far meglio, ma non ci son state le condizioni.

Okafor? Non mi permetto di dare giudizi, bisogna conoscere bene i calciatori. In linea generale il Napoli non ne è uscito rafforzato, ma non vedo tutta questa negatività che traspare spesso dalle cronache. Manna e l’ammissione di responsabilità? E’ un professionista che dice un concetto fondamentale, lui ha ammesso che si sarebbe potuto fare meglio, ma la leggo come un comportamento molto professionale e di grande rispetto della professione e dei colori che rappresenta.

L’addio di Kvaratskhelia? Sono stati i tempi sbagliati perchè davanti ad un’offerta così importante è difficile dire di no. Questo gli ha fatto allungare l’indagine di mercato, poi gennaio è caratterizzato da operazioni difficili da fare. L’uscita di Kvaratskhelia era indispensabile, ma sarebbe stato difficile sostituirlo ed infatti così è andata.

Come ne esce Manna? Bene dal punto di vista dell’immagine e del senso di responsabilità, ha detto la verità e quando un professionista dice la verità merita sempre un plauso”.