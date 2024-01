Lucchesi scagiona Mazzarri: "È l'uomo giusto. In campo ci vanno i calciatori"

Fabrizio Lucchesi, dirigente, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabrizio Lucchesi, dirigente, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Con un presidente molto presenzialista come quello che ha il Napoli è difficile pensare che cambi il modello di impresa, affidando a un dg la svolta della stagione e le scelte importanti. Il mercato può essere utile, però il problema non è dei calciatori che arriveranno, perché i calciatori strategici difficilmente arrivano a gennaio, ma è di quelli che ci sono. C’è da capire il motivo per il quale i calciatori attuali non rendono come dovrebbero. E le cause probabilmente sono tante".

"Quell’equilibrio e quella chimica create da Spalletti e Giuntoli, create dopo tanto tempo, ci vuole un secondo a demolirlo. Se oggi ci fosse ancora quell’equilibrio tra le parti il Napoli non sarebbe forse primo, perchè c’è l’appagamento dopo lo scudetto, ma di certo non sarebbe nono. De Laurentiis ha inoltre sbagliato allenatore, Garcia non era il tecnico giusto. Per me Mazzarri è stata la scelta giusta: è esperto, conosce l’ambiente e ha un buon rapporto con il presidente. In campo poi ci vanno i giocatori e il Napoli visto a Torino mi ha molto preoccupato. Occorre velocemente l’inversione, altrimenti si fa dura. Se non arriva una vittoria il rischio è che la stagione da negativa può diventare drammatica”.