Lucchesi: “Stagione Napoli sarà durissima, le altre si sono rinforzate e ripetersi è difficile”

Fabrizio Lucchesi, dirigente, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Lucchesi, dirigente, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte: "Qualche contraccolpo in casa Napoli è quasi inevitabile dopo aver cambiato l'allenatore. Sono problemi da mettere nel conto, poi ovviamente vanno risolti i problemi relativi ai rinnovi dei contratti che rischiano di mettere un po' di ruggine nel motore. Credo che in questo momento ci sia la consapevolezza che la stagione del Napoli sarà durissima: gli avversari si sono rinforzati e poi ripetersi è sempre difficile. Le aspettative sono alte.

Ho vissuto una situazione simile a Roma, spendemmo 70 miliardi dopo lo scudetto ma non riuscimmo a riconfermarci. Prendemmo un certo Cassano per 52 miliardi e altri tre o quattro giocatori importanti senza cedere nessuno, anche Panucci. Eravamo una squadra forte davvero, ma Roma è una città difficile come Napoli".