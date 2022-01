Lucchesi su Spalletti: "Riesce a tirare fuori il meglio da ogni giocatore"

Fabrizio Lucchesi, ex dg della Fiorentina e ora al Monterosi, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli a cominciare dai Viola, prossimi avversari del Napoli e sconfitti ieri dal Torino: “La ripresa è sempre particolare per tutte le squadre, ma credo che il percorso della Fiorentina in questa stagione sia ottimo, anche superiore alle aspettative.

Vlahovic andrà via già a gennaio? Potrebbe accadere, al giocatore va riconosciuta una grande onestà intellettuale. Sarebbe nell’interesse di tutti cercarlo di sistemarlo in questo mercato invernale.

Gattuso alla Salernitana? Non è una scelta facile per Rino, è un campione da calciatore che può anche diventare un allenatore importante. In questo momento allenare la Salernitana è un po’ un azzardo, ma Gattuso ha un attaccamento importante con Salerno, la piazza che l’ha lanciato, e con Sabatini il primo a dargli fiducia.

Spalletti ha saputo sopprerire alle tante assenze? Luciano è bravo in tante cose ma in una cosa è bravissimo, riesce a tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Il campionato che sta facendo il Napoli è un campionato importante e lo credo che lo farà fino in fondo.

Come sostituire Insigne? E’ una scelta non facile, se vai a prendere un altro Insigne non lo trovi. Molto dipenderà dal riassetto tattico che farà Spalletti l’anno prossimo”.