Lukaku prima dell'addio di Osimhen? Alvino: "No, lo prenderà solo dopo aver piazzato Victor"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Quando il Napoli acquistò Cavani, il Napoli aveva in rosa ancora Quagliarella. L'aveva già venduto alla Juventus, perciò prese Cavani. E ora solo questo può accadere. Se il Napoli avrà già iniziato burocraticamente la cessione di Osimhen, allora prenderà Lukaku. Quindi solo se il Napoli avrà già idealmente piazzato Osimhen, iniziando le pratiche burocratiche, il Napoli farà la stessa cosa con Lukaku in entrata.

Tra Conte e De Laurentiis c'è un patto d'acciaio, non basteranno 3-4 articoli di giornale per minare il loro rapporto. Io resto tranquillo, fiducioso, senz'ansia. Non succederà nulla rispetto a quanto è stato già stabilito: Conte sarà accontentato secondo i dettami del club".