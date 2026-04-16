Troppe voci su Conte? Del Genio: "Tutto creato da lui, prima nessuno ne parlava"
Nel corso di Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha replicato ad un ascoltatore sulle polemiche intorno al futuro di Conte: "Polemiche mediatiche su Conte? Non è che noi ci siamo messi a parlare improvvisamente del futuro di Conte. Sapevamo del terzo anno di contratto, ci saremmo stati zitti, parlando solo del mercato e delle partite, ma c'è stata la dichiarazione stessa di Conte sul parlare a fine stagione e di incontrare ADL. Ed il presidente non è che ha stoppato tutto, non ha detto non c'è boisogno di nessun incontro e che sarà il suo allenatore, ma ha aperto dicendo che serve pure prima il confronto con Conte.
Noi che dobbiamo fare? Il terzo anno di contratto non dico che è carta straccia... ma se non dovesse esserci la volontà? E' normale che si possa aprire il discorso sul sostituto, poi resta Conte saranno chiacchiere inutili, ma ora sono comprensibili".
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