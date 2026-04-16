Troppe voci su Conte? Del Genio: "Tutto creato da lui, prima nessuno ne parlava"

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Nel corso di Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha replicato ad un ascoltatore sulle polemiche intorno al futuro di Conte

Nel corso di Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha replicato ad un ascoltatore sulle polemiche intorno al futuro di Conte: "Polemiche mediatiche su Conte? Non è che noi ci siamo messi a parlare improvvisamente del futuro di Conte. Sapevamo del terzo anno di contratto, ci saremmo stati zitti, parlando solo del mercato e delle partite, ma c'è stata la dichiarazione stessa di Conte sul parlare a fine stagione e di incontrare ADL. Ed il presidente non è che ha stoppato tutto, non ha detto non c'è boisogno di nessun incontro e che sarà il suo allenatore, ma ha aperto dicendo che serve pure prima il confronto con Conte.

Noi che dobbiamo fare? Il terzo anno di contratto non dico che è carta straccia... ma se non dovesse esserci la volontà? E' normale che si possa aprire il discorso sul sostituto, poi resta Conte saranno chiacchiere inutili, ma ora sono comprensibili".